Le dichiarazioni del tecnico biancorosso Giovanni Stroppa in vista di Monza-Torino, sfida valida per la prima giornata di Serie A

Manca sempre meno all’esordio ufficiale del Monza in Serie A. Per la prima volta nella storia infatti i brianzoli disputano il campionaot in massima serie e la loro prima avversaria sarà il Torino di Juric. Il tecnico biancorosso Giovanni Stroppa, nella conferenza stampa di presentazione del match ha commentato così l’occasione speciale: “Juric mi piace, fa lavorare bene le sue squadre. Sarà una partita difficile, di duelli. Dovremo essere bravi a fare le nostre cose e a regalare il meno possibile. Vedremo se avranno a disposizione i loro acquisti. Metteremo in campo la miglior squadra possibile, vogliamo fare bene. Qui c‘è serenità. È bellissimo pensare ad un anno fa ed essere qui. È stato sicuramente un bel percorso. Realizzerò forse tra qualche anno l’impresa che abbiamo fatto“.

Stroppa: “Stiamo costruendo una squadra molto competitiva”

Sulla Serie A: “Noi cercheremo di mettere in campo quelle che sono le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione anche degli avversari. In questo momento mi piace pensare che siamo ancora in costruzione, stiamo costruendo una squadra molto competitiva. È chiaro che vorrei avere la squadra subito completa, ma non è stato possibile. C’erano due mesi e abbiamo fatto le cose per bene. Mi piace il mercato che sta facendo la società. Bisogna avere qualità importanti. La Serie A è un altro sport ma l’atteggiamento dovrebbe essere lo stesso. L’impronta la stiamo vedendo“.

Il tencico rossoblu: “Chi tra i pali? Ho tre ottimi portieri. Vedrete domani”

Sulla formazione e il mercato: “Chi gioca in porta? Ho tre ottimi portieri, vedrete domani. Sono molto forti. Sensi è un giocatore molto motivato, c’è stata con lui una programmazione di lavoro per metterlo nelle condizioni giuste. È migliorato molto, non è ancora al completo e spero non abbia più intoppi. Per integrare tutti ci vorrà del tempo e tempo non ce n’è. Non è difficile riuscirci. Noi Vogliamo salvarci, lo ribadirò sempre. Non voglio andare contro le ambizioni della proprietà, ma vediamo cosa ci dirà il campo. Per me il primo obiettivo è mantenere la categoria. Icardi? Non parlo di chi dovrebbe arrivare. Pablo Mari e Petagna? Pablo ha fatto due allenamenti, Petagna ci dà esperienza e fisicità. Vedremo cosa succederà. Sono molto soddisfatto di come ci stiamo muovendo”.