Il Torino diramerà l’elenco ufficiale dei convocati solamente nelle prossime ore ma non apparirà il nome di Sasa Lukic

Sasa Lukic non è stato convocato per la partita contro il Monza: è questa la notizia delle ultime ore in casa Torino. Per la gara d’esordio nel nuovo campionato la squadra granata dovrà infatti fare a meno del proprio capitano: l’ufficialità della mancata convocazione di Lukic arriverà solamente nelle prossime ore, quando il Torino diramerà l’elenco dei calciatori a disposizione per la trasferta in terra lombarda.

Torino: Lukic non convocato per Monza

Questa mattina, in conferenza stampa, Juric aveva esaltato le qualità del centrocampista serbo, spiegando anche i motivi per cui è stato promosso a capitano: “Lukic è un ragazzo che è da sei anni qua, l’anno scorso ha fatto un salto di qualità anche nella personalità. Mi sembrava una scelta naturale quella di farla capitano”. Qualcosa nelle ultime ore è però cambiato, proprio mentre la Roma ha alzato il proprio pressing per avere il centrocampista dopo i sondaggi di inizio estate: la partita contro il Monza è in programma domani alle 20.45, c’è ancora tempo per sistemare le cose e far in modo che Lukic (che in settimane non ha neppure potuto allenarsi a pieno ritmo a causa di un problema fisico) possa essere presente all’U-Power Stadium di Monza. Un po’ come accaduto un anno fa con Pjaca prima del derby di ritorno: inizialmente escluso dai convocati, poi chiamato all’ultimo e infine anche in campo nel finale di partita.