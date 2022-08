Juric nel corso della conferenza stampa pre Monza-Torino ha parlato anche dell’ex capitano granata Belotti

La prima partita del nuovo campionato del Toro, dove i granata affronteranno la neopromossa Monza, è ormai alle porte. Dopo ben 7 anni il Toro comincerà un nuovo capitolo senza Andrea Belotti, ma con un nuovo capitano che da diversi anni conosce molto l’ambiente granata e cioè Sasa Lukic. Il centrocampista nella sua prima partita ufficiale da capitano del Toro ha rimediato una prestazione positiva, riuscendo a trovare anche la via del gol e a confezionare due assist. Un buon inizio dunque per il giocatore serbo che ha ereditato il ruolo di “trascinatore della squadra“ dal Gallo, quindi non da un giocatore qualsiasi. A proposito di Belotti, Ivan Juric in conferenza stampa tra i tanti temi affrontati è tornato anche a parlare dell’attaccante lombardo dichiarando: “Belotti è una grande persona, ha dato tanto al Torino in questi anni ma aveva bisogno di prendere un’altra strada ed è una scelta rispettabile”. Poche parole ma decisamente ricche di significato, che avranno fatto sicuramente molto piacere a Belotti che, in rigoroso silenzio, è ancora in cerca di una squadra che abbia voglia di puntare su di lui e dalla quale dunque possa ripartire.