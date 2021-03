Le parole del ds granata Vagnati prima di Torino-Sassuolo: “Sanabria? Siamo contenti speriamo che con Belotti si esaltino”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Torino-Sassuolo è il ds graanta Davide Vagnati a prendere la parola ai microfoni di Sky: “Dobbiamo essere tutti compatti perché siamo noi che dobbiamo salvare questa stagione e abbiamo tutti le possibili per farlo. Sanabria e Belotti? Siamo contenti di Sanabria, oggi gioca con un grande giocatore come Belotti e speriamo che le loro qualità vengano esaltate e messe a disposizione per la squadra“