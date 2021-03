Pronti via e il Toro subisce, poi la reazione e le proteste. Alla fine Berardi fa doppietta: il primo tempo di Torino-Sassuolo finisce 0-2

La partita decisiva per uscire dalla zona retrocessione, il Torino la inizia prendendo gol. Pronti via e, a metà del quinto minuto, Djuricic ubriaca Bremer e scucchiaia per Caputo: torre per Berardi, sinistro secco ma centrale, rete. Nonostante la difesa schierata, i neroverdi hanno gioco facile nel portare a termine i due passaggi decisivi. In area di rigore. Ma il Toro reagisce. Prima Mandragora – su sponda di Belotti – chiama alla respinta Consigli, poi Murru fa lo stesso colpendo di testa su cross di Ansaldi. Poco dopo le proteste: su un cross di Lyanco, Berardi spinge Bremer che cade, per Mariani non c’è nulla.

Al 30′ Sanabria apre per Murru, che mette dentro subito a cercare Belotti: anticipato di un soffio. Cinque minuti dopo, Rincon spara in curva da ottima posizione. Ma è il Sassuolo, ad andare in gol poco dopo: Toljan crossa sul secondo palo, ancora Berardi calcia forte e fa 0-2. Prima della pausa, doppia chance per Belotti: prima sfiora il gol in semirovesciata, poi al volo dal limite. Il primo tempo scoppiettante si chiude con la deviazione provvidenziale di Bremer sul sinistro (ancora) del 25 ospite.