Torino-Sassuolo, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Sassuolo è il recupero della partita della 24 a giornata, che era stata rinviata a causa del focolaio di Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio granata. L’Asl di Torino aveva messo in isolamento l’intero gruppo squadra granata rendendo quindi impossibile la disputa dell’incontro nella sua data originale. Il Toro è reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter e ha bisogno dei 3 punti per lasciare la zona retrocessione, la formazione neroverde nell’ultimo turno ha battuto 3-2 il Verona e insegue la qualificazione a una coppa europea. Segui Torino-Sassuolo in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Sassuolo: la diretta

17′ Apre il gioco Belotti per Verdi che cerca Sanabria in area, l’attaccante viene anticipato e il Sassuolo riparte

15′ Cambia De Zerbi: fuori Magnanelli, Djuricic e Defrel per Locatelli, Boga e Traorè

14′ Fallo su Belotti nella mischia del corner, gioco fermo

13′ Verdi ci prova, Consigli para in angolo

11′ Ed è proprio Gojak a farsi vedere dalle parti di Consigli: palla in mezzo che finisce tra i piedi di Mandragora. La conclusione però è alta

10′ Ne approfitta Nicola per cambiare: dentro Gojak, fuori Bremer: il Toro passa alla difesa a 4

10′ AMMONITO Defrel per un fallo su Belotti a centrocampo

9′ Ancora Consigli che anticipa Sanabria sul primo palo

8′ Grandissimo sinistro di Mandragora che di collo spedisce dritto in porta il cross di Ansaldi: Consigli si immola e chiude in angolo

6′ Prima palla di Simone Verdi, l’attaccante sbaglia clamorosamente il passaggio e la sfera si spegne in fallo laterale

5′ Grandissima occasione per Djuricic che riceve da Obiang e spara alto graziando il Toro

3′ Ancora Sassuolo: Caputo prolunga per Djuricic che non trova il pallone per un soffio

2′ Pronti via e il Sassuolo si fa vedere subito in avanti, fortunatamente la palla di Caputo e lunga e può intervenire Sirigu

1′ Cambia subito Nicola che manda in campo Simone Verdi e Vojvoda al posto di Lukic e Murru

1′ Si riparte: nessun cambio per Nicola e De Zerbi

Secondo Tempo

45+3′ Finisce qui il primo tempo: squadre negli spogliatoi sul 2-0 per il Sassuolo

45+2′ Ancora Berardi a impensierire il Toro: Bremer devia in angolo

45+1′ Tiro al volo di Belotti: palla fuori

45′ Saranno 3 i minuti di recupero

44′ Belotti raccoglie il cross di Ansadli e ci prova in rovesciata, palla fuori di poco ma c’è la deviazione di Consigli: angolo per il Torino

42′ Altro rischio per il Toro con Caputo che solo davanti a Sirigu non riesce a colpire bene la sfera

41′ Angolo per il Toro: Mandragora dalla bandierina, Lyanco prova ad andarci di testa ma è il Sassuolo che fa sua la sfera e riparte

39′ Gol del Sassuolo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Berardi approfitta di un’incertezza tra Rincon e Sanabria e sigla il raddoppio

37′ Lyanco si infila tra le maglie neroverdi improvvisandosi attaccante, prova la conclusione ma la difesa chiude benissimo

36′ Rincon ci prova dalla distanza: pallone altissimo

35′ Scambio tra Sanabria e Ansaldi, l’argentino prova a chiudere il triangolo con una palla bassa che viene però intercettata da Magnanelli

33′ Ennesimo cross di Ansaldi ed ennesima uscita di Consigli che continua a negare il pareggio ai granata

31′ Bellissima apertura di Sanabria per Belotti in area, Gallo anticipato da Marlon

30′ Berardi lascia momentaneamente il campo e il direttore di gara fa riprendere il gioco in attesa del rientro in campo del eroverde

29′ Gioco fermo dopo il contrasto tra Murru e Berardi: il neroverde resta a terra e interviene lo staff medico

27′ E’ ancora Berardi a rialzare i ritmi e a provare la conclusione: murato da un impeccabile Bremer

26′ Sul capovolgimento di fronte ci prova Berardi che appoggia su Djuricic, questa volta però è attenta la difesa del Toro

25′ Palla di Mandragora in area a cercare Belotti che non riesce a frenare e travolge involontariamente Consigli

24′ Mandragora scodella in area ma il pallone è troppo alto, tenta di ripartire il Sassuolo ma il fallo di Berardi su Ansaldi regala un’altro calcio piazzato al Toro

23′ Fallo di Marlon su Belotti che si mette tra l’avversario e il pallone e guadagna il calcio di punizione

22′ Sta reagendo bene il Torino al vantaggio neroverde, dopo un primo momento di difficoltà adesso sono i granata a premere

19′ Bello scambio tra Belotti e Sanabria in area, l’attaccante va a terra ma per Mariani non c’è nulla

19′ Tutto ok per il direttore di gara che fa riprendere il gioco con i granata che ripartono da posizione di attacco

18′ Tutto fermo per un fallo su Berardi, intanto il Toro protesta per un presunto fallo nell’azione precedente.

17′ Continua l’assalto del Torino: Lyanco mette in mezzo, Sanabria ci va di testo e ancora Consigli in due tempi salva i neroverdi

16′ Ancora Consigli a dire di No al Toro: ottima palla di Ansaldi in area, Murru schiaccia di testa ma il portiere devia in angolo

15′ Toro vicinissimo al pareggio: con Mandragora che sfrutta il velo di Lukic ma trova l’ottima parata di Consigli

13′ Il Sassuolo si fa rivedere pericolosamente in area granata con Berardi che appoggia su Toljan: ferma tutto il direttore di gara per fuorigioco

11′ Fallo in attacco di Sanabria, punizione per il Sassuolo che riparte

8′ Gioco fermo per un contrasto tra Sanabria e Magnanelli che si scontrano testa contro testa cercando di recuperare il pallone

6′ L’azione del gol: pasticcio in area granata della difesa che lascia Caputo libero di girarsi e scaricare verso Berardi che batte Sirigu

6′ GOL del Sassuolo

4′ Bella azione del Torino con Rincon che porta palla fino al limite prima di scaricare su Lukic: ottimo l’intervento della difesa neroverde che chiude e anticipa il granata

3′ Ribaltamento di fronte e copione identico: Tojan va al cross, pallone che si spegne tra le braccia di Sirigu

2′ Primo bello scambio tra Belotti e Sanabria con il Gallo che apre poi su Ansaldi: il terzino tenta il cross ma la palla finisce direttamente a Consigli

1′ Parte Torino-Sassuolo: è il Sassuolo a giocare il primo pallone

Torino-Sassuolo 0-2: il tabellino

Marcatori: pt. 6′ Berardi (S), 39′ Berardi (S)

Ammoniti: st. 10′ Defrel (S)



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (st. 10′ Gojak); Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic (st. 1′ Verdi), Murru (st. 1′ Vojvoda); Belotti, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Singo, Rodriguez, Linetty, Zaza, Bonazzoli. All. Nicola.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli (st. 15′ Locatelli); Berardi, Defrel (st. 15′ Traorè), Djuricic (st. 15′ Boga); Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Chiriches, Muldur, Kyriakopoulos, Lopez, Raspadori, Haraslin. All.: De Zerbi.

Arbitro: Mariani di Aprilia (ass. Tegoni-Bindoni; IV uomo: Giacomelli; VAR: Di Paolo, AVAR: Vivenzi)

Torino-Sassuolo: il prepartita

Ore 14.48 Termina il prepartita: le squadre fanno rientro negli spogliatoi. Pochi minuti e si comincia!

Ore 14.40 Anche il presidente granata, Urbano Cairo, ha seguito da bordocampo il riscaldamento del Torino. Il recupero della 24^ giornata, lo ricordiamo, potrebbe permettere alla squadra di Nicola di abbandonare la zona retrocessione.

Ore 14.25 Inizia il riscaldamento del Toro. Nel frattempo sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Nei granata esordisce, come annunciato, la coppia d’attacco formata da Sanabria e Belotti.

Ore 13.00 Mancano ancora due ore al calcio di inizio della partita tra il Torino e il Sassuolo. Per la gara di questo pomeriggio Davide Nicola ha recuperato Wilfred Singo, che negli scorsi giorni è guarito dal Covid e quest’oggi dovrebbe sedere in panchina, ma ha perso Daniele Baselli. Il centrocampista, infatti, nel corso dell’ultima disputata, quella contro l’Inter di domenica scorsa, ha subito un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di essere a disposizione per il recupero contro il Sassuolo. E’ tornato a far parte dell’elenco dei convocati anche Tomas Rincon, assente contro l’Inter perché squalificato.

Torino-Sassuolo: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Sassuolo, in diretta, è possibile vederla su Sky Sport, ai canali 202 e 251. La partita è possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Belotti, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Singo, Vojvoda, Rodriguez, Gojak, Linetty, Zaza, Verdi, Bonazzoli. All. Nicola.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. A disp. Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Chiriches, Muldur, Kyriakopoulos, Lopez, Locatelli, Boga, Raspadori, Haraslin, Traoré. All.: De Zerbi.