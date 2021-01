Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati prima di Torino-Spezia, match valido per la 18^ giornata di Serie A

A pochi istanti dal fischio d’inizio di Torino-spezia, il ds granata Davide Vagnati commenta così il momento dei suoi sul fronte mercato: “Mercato? Al di là dei nomi o di giocatori tesserati con altre squadre di cui non è corretto parlarne, se c’è l’opportunità di migliorare la squadra, sicuramente non ci tireremo indietro. Anche per quanto riguarda il mercato in uscita, sarà un mercato che punterà a migliorare quella che è la nostra situazione, come quello in entrata. Se c’è l’opportunità, non ci faremo trovare impreparati.“.