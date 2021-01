Le dichiarazioni di Emmanuel Gyasi, ex della partita, sul match Torino-Spezia, valido per la 18^ giornata di Serie A

Gyasi, grande ex della partita, commenta così il match Torino-Spezia: “La prima volta che affronto il Toro da avversario oggi. Una bellissima partita per me. Il Toro è stato importante per me e per la mia crescita. É bello fare partite così. Il credo del mister è il coinvolgimento di tutti in ogni partita. Abbiamo delle assenze ma abbiamo giocatori che ci permettono di fare bene. Riusciremo a fare bene anche oggi.“.