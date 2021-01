Le parole di Sasa Lukic nel prepartita di Torino-Spezia, match valido per la 18^ giornata di Serie A

Un match che potrebbe valere la salvezza e lo sa bene Sasa Lukic, che commenta così il momento: “Le vittorie mancanti in casa? Difficile parlarne. Non vinciamo in casa da tanto tempo. In ogni partita dobbiamo dare il nostro massimo, come oggi. Questa è una partita molto importante, forse la più importante del campionato. Dobbiamo dare tutto per vincerla.“. Queste le parole del centrocampista serbo.