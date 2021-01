Torino-Spezia, le formazioni ufficiali: Giampaolo premia Buongiorno. In attacco torna Verdi a sostegno di Belotti

Scelte difensive che cambiano nuovamente per Giampaolo per quanto riguarda il match contro lo Spezia. Il tecnico granata ha infatti confermato Buongiorno dopo la prestazione offerta in coppa contro il Milan al posto di Lyanco. In regia Segre prende il posto di Rincon, squalificato. Cambi in vista anche per il fronte offensivo, con il ritorno di Verdi a sostegno di Belotti al posto di Gojak, che partirà questa volta dalla panchina. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Segre, Lukic, Linetty, Murru; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Ujkani, Ansaldi, Lyanco, Rodriguez, Nkoulou, Baselli, Gojak, Zaza. Allenatore. Giampaolo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Marchizza, Chabot, Terzi, Vignali; Pobega, Agoumè, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi. A disp. Rafael, Krapikas, Ramos, Ismajli, Estevez, Deiola, Saponara, Leo Sena, Galabinov, Verde, Agudelo. All. Italiano.