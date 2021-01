I convocati di Marco Giampaolo e Vincenzo Italiano in vista di Torino-Spezia, sfida valida per la 18^ giornata di Serie A

Quarta partita in tredici giorni quella di domani per il Toro, che dovrà affrontare lo Spezia di Italiano. Anche gli aquilotti arrivano da un periodo poco florido, superato però grazie alle ultime due vittorie raccolte contro Napoli e Samp, che sono valse loro il quattordicesimo posto e il raggiungimento dei diciassette punti. Due tegole per Italiano in vista del Toro: saranno infatti assenti per infortunio Nzola e Ferrer. Il primo ha infatti riscontrato un problema alla caviglia mentre il secondo un fastidio muscolare in allenamento. Anche il Toro dal canto suo non sarà al completo: Vojvoda è out, con Bonazzoli in dubbio, e c’è poi da fare i conti con la squalifica di Rincon. Di seguito le scelte per i convocati dei due allenatori.

Torino-Spezia, i convocati di Giampaolo

In attesa di comunicazione.

Torino-Spezia, i convocati di Italiano

Sono 24 i convocati di Italiano per il match contro i granata. Nzola e Ferrer gli assenti dell’ultimo minuto che si aggiungono alla lista formata da Bastoni, Mattiello, Zoet, Ricci e Acampora. Tornano però Saponara e Ismajli.

Portieri: Krapikas, Rafael, Provedel.

Difensori: Ramos, Marchizza, Terzi, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.

Centrocampisti: Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola, Leo Sena.

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli.