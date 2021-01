La probabile formazione dello Spezia / Con Nzola fuori, in attacco dominano i ballottaggi. Pochi cambi negli altri settori di campo

Una tegola pesante è sopraggiunta nelle ultime ore in casa Spezia: si tratta dell’infortunio di M’Bala Nzola, perno dell’attacco della squadra di Italiano. Un trauma distorsivo-contusivo costringe infatti il francese ai box. Non è però l’unico indisponibile contro il Torino: anche Ferrer, che ha riscontrato dei fastidi muscolari in allenamento è out per il match contro i granata. Ci sono poi Bastoni, Mattiello, Zoet, Ricci e Acampora. Nonostante le assenze, ci sono alcune note liete su cui il club ligure può contare: Saponara è tornato in gruppo e c’è anche Ismajli. Tra i convocati compare poi Agudelo,r ecuperato in extremis. Partendo dalla difesa, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti per quanto riguarda l’11 titolare scelto dal tecnico degli Aquilotti.

La probabile formazione dello Spezia: Piccoli in vantaggio su Galabinov

Nel suo 4-3-3, i pali restano protetti da Provedel, con Marchizza e Vignali terzini e Chabot e Terzi centrali di difesa. Passando al centrocampo, confermati Pobega, Estevez e Agoumè. In attacco i maggiori cambiamenti, con Nzola out e diversi ballottaggi possibili: il francese dovrebbe essere sostituito da Piccoli, come già accaduto a Crotone, dove ha collezionato l’unica assenza del campionato. In lizza c’è anche Galabinov. Ad affiancare la punta, confermato l’ex Toro Gyasi, con Farias, che si contende il posto con Verde.

Spezia, la formazione contro il Torino

Probabile formazione Spezia (4-3-3): Provedel; Marchizza, Chabot, Terzi, Vignali; Pobega, Agoumè, Estevez; Farias, Piccoli, Gyasi. A disp. Rafael, Krapikas, Ramos, Ismajli, Maggiore, Deiola, Saponara, Leo Sena, Galabinov, Verde, Agudelo. All. Italiano

Indisponibili: Capradossi, Mattiello, Nzola, Zoet

Squalificati: nessuno.