Il direttore sportivo del Torino Vagnati prima di Torino-Lecce di Coppa Italia: “C’è grande voglia di portare a casa il passaggio del turno”

E’ il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ad intervenire, pochi minuti prima del fischio di inizio di Torino-Lecce, per presentare la sfida di Coppa Italia: “E’ normale che quando non si è ancora raggiunta la vittoria, c’è quella sensazione di voler raggiungere i tre punti. Tra virgolette, perché oggi non arriveranno in ogni caso visto che è Coppa Italia. Ma dobbiamo comunque dobbiamo fare bene e disputarla con il massimo impegno, per la storia di questa società che ha avuto grandi successi e poi per il cammino nostro. Ogni giorno dobbiamo fare uno passo in avanti. Dal punto di vista oggettivo, scenderà in campo qualcuno che ha giocato un po’ meno ma non significa che stiamo parlando di seconde linee. Sono giocatori comunque importanti. C’è grande voglia di cercare di portare a casa il passaggio del turno“.