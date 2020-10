Le ultime dal "Grande Torino": Gojak gioca trequartista - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce, Coppa Italia 2020/2021: ecco le scelte di Giampaolo e Corini. Toro rivoluzionato, prima per Gojak

Marco Giampaolo vara il Torino di Coppa, lasciando spazio a chi fin qui, in campionato, ha avuto meno spazio. Se Sirigu e Belotti già erano rimasti fuori dai convocati per la sfida contro il Lecce, altre sorprese annunciate sono arrivate alla pubblicazione delle formazioni ufficiali. Non cambia il modulo, che sarà sempre il 4-3-1-2, ma rispetto a Reggio Emilia ci sono ben otto novità. La prima è in porta, con Milinkovic-Savic che si approprierà dei pali. In difesa giostreranno Singo e Murru sulle fasce, mentre in mediana ci sono Ansaldi e Segre accanto a Linetty. Gojak esordirà dal primo minuto da trequartista, alle spalle di Verdi e Bonazzoli.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Singo, Nkoulou, Lyanco, Murru; Ansaldi, Segre, Linetty; Gojak; Verdi, Bonazzoli. A disp. Rosati, Ujkani, Buongiorno, Bremer, Rodriguez, Vojvoda, Lukic, Meitè, Rincon, Edera, Vianni. All. Giampaolo.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Björkengren, Maselli, Henderson; Mancosu; Pettinari, Stepinski. A disp. Bleve, Gabriel, Meccariello, Zuta, Gallo, Gianfreda, Paganini, Coda, Dubickas, Lo Faso. All. Corini