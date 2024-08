Venezia-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È il giorno di Venezia-Torino, una partita molto importante per i granata. Da un lato perché mister Vanoli torna dove è diventato grande pochi mesi fa, raggiungendo la promozione in Serie A, dall’altro perché dopo due buoni risultati, i granata possono addirittura salire al primo posto per almeno una notte in caso di vittoria. Il calcio d’inizio allo stadio Penzo è alle ore 18.30: segui Venezia-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Venezia-Torino: il prepartita

Ore 16.30 È già tutto pronto al Penzo per Venezia-Torino, una sfida che può già valere tanto per i granata. I ragazzi di Vanoli vengono da 4 punti contro Milan e Atalanta, e vincere oggi significherebbe dare fiducia in più al gruppo ma soprattutto credibilità. Il tecnico granata può già contare sul neoacquisto Walukiewicz che è stato convocato per la partita e potrà sedersi in panchina, non c’è invece l’altro nuovo arrivato, Maripan, per questioni legate al transfer internazionale che non è arrivato in tempo. Assenti anche i soliti Schuurs, Gineitis, Vlasic e Savva. A breve le squadre arriveranno allo stadio.

Venezia-Torino: le probabili formazioni

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertson; Gytkjaer. A disp. Grandi, Stankovic, Haps, Schingtienne, Altare, Sagrado, Lucchesi, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Lella, Doumbia, Pierini, Pohjanpalo, Raimondo. All. Di Francesco

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic; Zapata, Adams. A disp. Donnarumma, Paleari, Walukiewicz, Sosa, Pedersen, Bianay Balcot, Dembele, Dalla Vecchia, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Njie. All. Vanoli

Dove vedere Venezia-Torino in tv e streaming

Venezia-Torino è visibile in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer.

Venezia-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.30

Venezia-Torino: le formazioni ufficiali

