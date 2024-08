Sintesi e commento di Venezia-Torino: dopo una prima frazione chiusasi sullo 0-0, il Toro trova la vittoria all’88’ con la rete dell’ex Las Palmas

Primo tempo: 0-0, occasioni per Adams e Zapata

Per il ritorno allo stadio in cui qualche mese prima ha condotto gli avversari odierni in massima serie, Paolo Vanoli ripropone il solito 3-5-2 con alcuni accorgimenti. A difesa di Milinkovic-Savic, Vojvoda viene riproposto braccetto in compagnia di Coco e Masina. Sugli esterni Lazaro torna a destra per fare spazio, sul lato opposto, al debuttante Borna Sosa. Confermati centrocampo e attacco, con il trio Linetty, Ricci, Ilic a supporto di Zapata e Adams. Appena tre minuti e il Torino confeziona la prima occasione del match. Ilic in regia coinvolge Ricci tra le linee, piazzato sulla trequarti. Palla dentro per Zapata che va alla conclusione di prima intenzione di destro, deviata in angolo da un difensore. Toro in controllo delle iniziative, ma il Venezia è compatto dietro la linea del pallone. Per questo sia Zapata che Adams sono costretti a venire incontro o a farsi coinvolgere in profondità. Il Venezia punta a colpire in ripartenza, per poi man mano prendere coraggio e al quarto d’ora si rendersi due volte pericoloso con Nicolussi Caviglia, autore di due conclusioni dal limite a giro che Vanja smanaccia in tuffo. Al 18′ la risposta del Torino con Adams che calcia col destro in una specie di rigore in movimento. Lo scozzese non ha però fatto i conti con un Joronen miracoloso, che gli nega il gol distendendosi sulla conclusione rasoterra. Per vedere un’altra occasione granata bisogna aspettare la mezz’ora, con il Toro che prova a sfruttare un passaggio all’indietro scellerato di Pohjanpalo. Ricci allarga dunque per Lazaro che alza un cross sul secondo palo all’indirizzo di Zapata. Il colombiano stacca di testa senza dare né forza né precisione. Le emozioni, se non per qualche sussulto da sponda veneziana e un tentativo debole di Adams al volo su sponda di Zapata bloccato da Joronen, vanno sempre più a calare all’avvicinarsi del duplice fischio che decreta lo 0-0 dopo i primi 45′.

Secondo tempo: il Toro fatica ma la spunta con Coco

La seconda frazione di match si apre con un Venezia all’assalto, con il Toro costretto a frenare gli attacchi avversari giocandosi due gialli, pendenti sulle teste di Linetty e Ricci. Poi i granata provano a rendersi pericolosi al 54’. Cross da destra di Vojvoda per Ilic tutto solo in area di rigore. Il serbo stacca di testa debolmente e Joronen non ha problemi in presa. Due minuti più tardi è Ricci a provarci dopo un’azione concitata d’esterno destro, costringendo il portiere lagunare a distendersi in corner. Dalla bandierina si presenta così Lazaro. Joronen smanaccia e sul pallone va Ilic che, involontariamente, innesca una pericolosa ripartenza dei padroni di casa che si conclude con un cross da destra di Candela bloccato da Vanja. Il Toro perde ancora pallain costruzione. Duncan cerca di approfittarne. Serve Pohjanpalo che a sua volta mette fuori per Nicolussi Caviglia, il cui tiro di prima da fuori termina sopra la traversa. All’ora di gioco Vanoli manda così un chiaro segnale ai suoi giocatori: vuole vincere. Per questo chiama in causa Pedersen e Sanabria, al posto di Sosa e Ricci, disponendo i suoi con un 3-4-3 dichiaratamente offensivo. Al contrario, è però il Venezia a creare maggiori pericoli. Al 70’ Ilic perde palla banalmente e innesca la percussione palla al piede del subentrato Doumbia che da destra si accentra per la conclusione di mancino. Il suo tiro rasoterra viene bloccato da Vanja. Un minuto più tardi il Penzo esplode, ma è solo esterno della rete sul tentativo di prima di Ellertsson in area di rigore su servizio da destra di Candela. Il Venezia sospinto dal suo pubblico ci crede, mentre il Toro deve rincorrere. Al 76’ da corner battuto a destra da Oristanio, Idzes va di testa senza però inquadrare lo specchio. Vanoli allora ritorna allo schema iniziale con Adams fuori per Tameze, ad irrobustire il centrocampo, e Dembele al posto di Vojvoda. All’82 il Toro si rifà vedere dalle parti di Joronen. Ilic conduce per poi cedere il pallone a Zapata, il quale non ha sbocchi, e a sua volta si appoggia a Masina. Il marocchino va col cross allontanato dalla retroguardia veneziana, Linetty allora controlla e calcia: palla sopra la traversa. Il Toro si gioca le ultime chance per strappare i tre punti e inaspettatamente riesce a sbloccare l’incontro. All’88’ cross di Ilic, Masina spizza di testa sul secondo palo, dove arriva Coco a spingere con la fronte il pallone dello 0-1. Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero. Questa volta nessun episodio thrilling, tranne un tentativo velleitario di Gytkjaer: il Toro sbanca Venezia e va a quota 7 e per una notte guarda tutti dall’alto.