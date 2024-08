Vanja Milinkovic-Savic, al termine della gara del Penzo ha commentato la vittoria: “Oggi era difficilissimo contro questo Venezia.

Con le sue parate Milinkovic-Savic è stato decisivo nella vittoria del Torino sul campo del Venezia. Il portiere granata, al termine della partita, ha così commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: “Bisogna vincere anche così le partite, purtroppo oggi era difficilissimo giocare contro questo Venezia ben organizzato. Bisogna anche sbloccarle così le partite, da calcio piazzato, come abbiamo fatto oggi”.

Ancora sulla sua prestazione: “Non contro gli interventi, l’importante è dare una mano alla squadra quando serve”. Milinkovic-Savic è stato premiato come migliore in campo e ha scherzato con questo con Saul Coco: “L’altra volta mi hanno rubato il trofeo del migliore in campo, oggi l’ho rubato io a Coco”.