Il tecnico dei lagunari ha parlato al termine del match vinto dai granata nel finale per 0-1

Eusebio Di Francesco ha parlato così al termine di Venezia-Torino, vinta dai granata 0-1: “Deve essere un insegnamento per i ragazzi, però quello che mi dà fastidio è che non può esistere giocare una partita in pieno mercato alle 18.30. Questo non va bene. Sono punti importanti e mi gira un pochino averla persa in questo modo per la prestazione. I ragazzi sono stati eccellenti. La Serie A non ti concede un attimo di disattenzione. Un grande rammarico perché non meritavamo una sconfitta contro una squadra di livello che arrivava da belle prestazione e noi gli abbiamo tenuto testa”.