Al termine di Venezia-Torino, Ivan Ilic ha commentato la partita vinta dalla squadra granata ai microfoni di Dazn

“La posizione in campo è diversa rispetto all’anno scorso che giocano più indietro. Le cose che ci spiega il mister negli allenamenti vogliamo farle vedere il prima possibile in campo. Se tu in testa hai l’idea di spingere e andare forte puoi fare tante. In queste prime tre partite mi sono detto che devo spingere e dare il massimo e ho trovato un bel passo”.

“Nello spogliatoio la siautaizone è diversa rispetto all’anno scorso, siamo più liberi. Oggi si è visto, eravamo sullo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine e siamo riusciti a vincere”.