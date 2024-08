Il portiere è bravo per due volte a opporsi a Nicolussi-Caviglia, faticano invece gli attaccanti granata: le pagelle di Venezia-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 7: dà continuità alla bella prestazione contro l’Atalanta con un’altra ottima prova. E’ decisivo per due volte su Nicolussi-Caviglia con due belle parate a mano aperta che permettono al Torino di mantenere inviolata la propria porta.

VOJVODA 6,5: torna nella posizione di terzo di difesa e offre una prestazione solida. Si fa anche vedere spesso in avanti e riesce a mettere alcuni cross interessanti nell’area di rigore avversaria.

COCO 7,5: è il migliore in campo e non solo per il colpo di testa con cui permette al Torino di vincere la partita. Per tutta la partita morde le caviglie a Pohjanpalo e non gli lascia spazio, poi è decisivo quando in scivolata devia il pallone crossato da Duncan anticipando gli attaccanti avversari.

MASINA 7: il numero 5 granata è sempre attento in fase difensiva ma è anche provvidenziale a fine primo tempo con la sua chiusura su Ellertson in area di rigore. Non commette nessuna sbavatura.

LAZARO 5,5: torna nel suo ruolo naturale, quello di esterno destro, ma non riesce a spingere con la continuità necessaria. Cresce un po’ nel secondo tempo, quando mette alcuni traversoni interessanti nell’area avversaria. (st 46′ WALUKIEWICZ: sv)

RICCI 6: è stupito quando Vanoli lo richiama in panchina ma accetta comunque il cambio senza protestare. Fino a quel momento aveva giocato una buona partita impegnando anche Joronen con una bella conclusione da fuori area (st 17′ SANABRIA 5,5: si vede poco in avanti)

LINETTY 6,5: è uno dei migliori nel Torino. Per tutta la partita lotta su ogni pallone in mezzo al campo riuscendo spesso ad arrivare prima degli avversari.

ILIC 6,5: si inserisce sempre con grande puntualità nell’area di rigore avversaria e nel secondo tempo si rende anche pericolosissimo di testa. L’unico errore che commette e quando innesca un contropiede avversario con un appoggio corto, ma la sua prestazione è comunque stata più che sufficiente.

SOSA 5,5: Vanoli lo lancia da titolare ma l’esterno croato non sembra aver ancora trovato la miglior forma. Dimostra di avere un buon piede quando arriva il momento di crossare ma lo si vede troppo poco in fase offensiva. (st 17′ PEDERSEN 6: esordio con la maglia granata senza particolari squilli)

ADAMS 5,5: nel primo tempo ha un’occasione enorme per portare il Torino in vantaggio ma non riesce a sfruttarla, fallendo una sorta di rigore in movimento. È autore di qualche buono spunto ma anche qualche errore tecnico di troppo.

ZAPATA 5,5: ha solo un’occasione, nel primo tempo, quando di testa non trova la porta avversaria. Poi viene ben contenuto dai difensori avversari e non riesce a trovare gli spazi per essere pericoloso nell’area di rigore avversaria.

ALL. VANOLI 6,5: la partita contro il Venezia si rivela tosta, Vanoli prova a mischiare le carte, a passare al 3-4-3 e poi tornare al 3-5-2. Alla fine a risultare decisivo è uno schema provato in allenamento da angolo.