Paolo Vanoli ha commentato la vittoria del suo Torino contro il Venezia: “Coco si è presentato bene in questo campionato”

Al termine di Venezia-Torino, Paolo Vanoli ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: “Oggi voto basso che dobbiamo alzare, dobbiamo capire le difficoltà che abbiamo contro queste squadre. Non dobbiamo fare grandi prestazioni solo con le grandi squadre. Stasera faccio comunqe i complimenti ai ragazzi perché a volte anche con il DNA Del Torino si possono vincere le partite”.

Come mai oggi avete faticato di più?

“La costruzione di una squadra, di una mentalità, ha bisogno di tempo, non basta un mese e mezzo. L’importante è il carattere della squadra. Le due punte hanno giocate da soli, a volte si aprivano tanto, più di una volta abbiamo attaccato pochissimo la profondità su palla libera. Sono tutti aspetti che dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere più bravi anche a usare il nostro portiere. Contro l’Atalanta abbiamo fatto una grande prestazione e speso tantissimo, non avendo tanti cambi stasera abbiamo un po’ faticato”.

Si aspettava questo Coco?

“Sul mercato finché abbiamo avuto tempo abbiamo lavorato tempo. Da quando sono arrivato ho chiesto determinate caratteristiche al direttore. Saul si è presentato davvero bene in un campionato difficile. Ma anche Adams, poi gli altri ragazzi arrivati daranno una grande mano alla squadra”.

Ha imposto un obiettivo di gol a Ilic e Ricci?

“Domenica Ilic ha fatto un gol bellissimo, oggi ha avuto una grande occasione. Il mio gioco passa molto alle mezzali. Mi piace attaccare e nell’attaccare pretendo molto da questi giocatori e dai quinti”.