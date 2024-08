Saul Coco è stato l’autore del gol che ha deciso Venezia-Torino, il difensore ha commentato la partita ai microfoni di Dazn

Al termine di Venezia-Torino, anche Saul Coco ha parlato ai microfoni di Dazn. Il difensore con il suo colpo di testa al minuto 86 ha deciso la partita: “Sono molto contento per la vittoria e per il gol. Abbiamo preso tre punti in un campo molto difficile”. Nonostante la rete, il premio di migliore in campo della Lega è andato a Milinkovic-Savic: “Va bene così se vinciamo”, ha scherzato il difensore granata.