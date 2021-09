Venezia-Torino, le formazioni ufficiali: alle spalle dell’unica punta Sanabria sono confermati Brekalo e Linetty

Ivan Juric non cambia la difesa e per la partita contro il Venezia ha deciso di confermare il terzetto composto da Koffi Djidji, Gleison Bremer e Ricardo Rodriguez davanti al solito Vanja Milinkovic-Savic. Parte quindi dalla panchina David Zima, che era in ballottaggio con il centrale ivoriano per una maglia da titolare sul centrosinistra. Rispetto alla partita contro la Lazio sono due le novità nella formazione iniziale: gioca Cristian Ansaldi sulla fascia sinistra al posto dell’indisponibile Ola Aina, Sasa Lukic è invece stato preferito a Rolando Mandragora in mezzo al campo per fare coppia con Tommaso Pobega.

Venezia-Torino: le formazioni ufficiali

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Kiyine, Okereke, Johnsen. A disp: Neri, Arvidsson, Ampadu, Ebuehi, Modolo, Molinaro, Ceccaroni, Bjarkason, Peretz, Fiordilino, Heymans, Aramu, Tessmann, Forte, Henry. All. Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Buongiorno, Zima, Izzo, Vojvoda, Baselli, Mandragora, Rincon, Verdi, Warming. Allenatore. Juric.