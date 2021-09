I convocati di Zanetti e Juric in vista della sfida Venezia-Torino in programma domani sera: granata senza Pjaca

Venezia-Torino è il posticipo di giornata che vedrà i granata di Juric impegnati in trasferta dopo il beffardo 1-1 di giovedì contro la Lazio. Per il match contro i lagunari, l’allenatore croato non avrà a disposizione Pjaca, che è stato fermato da un problema al polpaccio. Rientra invece Izzo, nelle ultime partite indisponibile per infortunio. A seguire i convocati di Venezia e Torino.

Venezia-Torino, i convocati di Zanetti

Ecco i calciatori convocati da Zanetti:

Portieri: Arvidsson, Mäenpää, Neri.

Difensori: Ampadu, Ceccaroni, Caldara, Ebuehi, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Schnegg, Svoboda.

Centrocampisti: Bjarkason, Busio, Črnigoj, Fiordilino, Heymans, Kiyine, Peretz, Tessmann, Vacca.

Attaccanti: Aramu, Forte, Henry, Johnsen, Okereke.

Venezia-Torino, i convocati di Juric

In attesa di comunicazione