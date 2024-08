Le formazioni ufficiali di Venezia-Torino, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A: esordio da titolare per Borna Sosa

Poco meno di un’ora al calcio d’inizio di Venezia-Torino, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Paolo Vanoli conferma per la maggior parte la formazione che ha battuto in casa l’Atalanta. L’unica novità è l’impiego dall’inizio di Borna Sosa, uno degli ultimi arrivati nella sessione estiva di calciomercato. In porta Milinkovic con Masina, Saul Coco e Vojvoda a completare il terzetto difensivo. A centrocampo giocano Ricci, Linetty e Ilic con Sosa e Lazaro sulle fasce. Coppia d’attacco formata da Zapata e Adams.

Venezia-Torino, le formazioni ufficiali

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertson; Pohjanpalo. A disp. Grandi, Stankovic, Haps, Schingtienne, Altare, Sagrado, Crnigoj, Andersen, El Haddad, Doumbia, Gytkjaer, Raimondo. All. Di Francesco

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Zapata, Adams. A disp. Donnarumma, Paleari, Walukiewicz, Pedersen, Bianay Balcot, Dembele, Tameze, Dalla Vecchia, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Njie. All. Vanoli