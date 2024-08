I convocati di Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli per la sfida tra Venezia e Torino, in programma venerdì alle 18:30

Venerdì 30 agosto alle 18:30 c’è Venezia-Torino allo Stadio Penzo. Gara valida per la 3^ giornata di Serie A. Nelle prime 2 partite, una vittoria e un pareggio per i granata. Mentre per i lagunari una sconfitta e un pareggio. Di seguito, i convocati dei due allenatori per la sfida.

I convocati di Di Francesco

In attesa di comunicazione

I convocati di Vanoli

PORTIERI: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

DIFENSORI: Bianay Balcot, Coco, Masina, Walukiewicz, Vojvoda

CENTROCAMPISTI: Ciammaglichella, Dalla Vecchia, Dembele, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze

ATTACCANTI: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria, Zapata