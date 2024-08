La probabile formazione del Venezia di Eusebio Di Francesco, che oggi alle 18.30 affronterà il Torino di Paolo Vanoli

Il vantaggio immediato e inaspettato di Andersen aveva illuso Eusebio Di Francesco e il Venezia, fresco di rientro nei ranghi della Serie A, prima che la Lazio ribaltasse con decisione il risultato con un 3-1 protrattosi sino al triplice fischio. Poi un’altra trasferta, in quel di Firenze: un vero e proprio costante bombardamento da parte dei padroni di casa verso la porta di Jesse Joronen, senza ombra di dubbio mvp dell’incontro. La sua prestazione ha rappresentato sicuramente una delle letture che spiegano lo 0-0 del Franchi e un primo punto stagionale tutto sommato meritato da parte dei lagunari, ora chiamati all’esordio di fronte al proprio pubblico. Il Penzo ospiterà infatti questa sera il Torino e soprattutto il grande ex Paolo Vanoli. Il Venezia, per l’occasione, dovrà fare a meno degli indisponibili Jajalo, Bjarkason e Busio.

Il 3-4-2-1 di Di Francesco

Per il terzo appuntamento del campionato, Eusebio Di Francesco disporrà i suoi nel consueto 3-4-2-1 con cui il Venezia ha affrontato Lazio e Fiorentina. A difendere i pali dei lagunari troveremo il confermatissimo Jesse Joronen, mentre rispetto al match del Franchi potrebbero esserci delle modifiche riguardanti il terzetto difensivo. Ancora titolari i braccetti Idzes a destra e Sverko a sinistra, mentre al centro è ballottaggio tra Altare e Svoboda, con quest’ultimo attualmente in vantaggio. Sugli esterni agiranno Candela a destra e Zampano sull’out mancino mentre, dentro al campo, come a Firenze, ci saranno i mediani Duncan e Andersen e i trequartisti Ellertson e Oristanio (quest’ultimo in vantaggio su Pierini). Davanti verso la conferma il solo terminale offensivo Gytkjaer, anche se il rientrante Pohjanpalo scalpita per esserci dall’inizio.

La probabile formazione del Venezia

Probabile formazione Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertson; Gytkjaer. A disp. Grandi, Stankovic, Haps, Schingtienne, Altare, Sagrado, Lucchesi, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Lella, Doumbia, Pierini, Pohjanpalo, Raimondo. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Busio, Bjarkason

Eusebio Di Francesco