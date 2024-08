La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida di domani contro il Venezia di Di Francesco. Calcio d’inizio alle ore 18:30

Due belle prestazioni contro altrettante grandi del nostro campionato (Milan e Atalanta) hanno sicuramente accresciuto la convinzione del gruppo affidato a Paolo Vanoli di essere sulla strada giusta e di potersi togliere delle belle soddisfazioni nell’arco della stagione. Ora per il tecnico l’obiettivo è quello di fare definitivamente i conti con il passato recente. Contro un Venezia che ha condotto in Serie A e che ora cercherà di sconfiggere per dare adito al percorso di crescita dei granata. Per farlo, il tecnico dovrebbe puntare sulla stessa formazione che con carattere è riuscita a mettersi alle spalle la tensione e la delusione per la cessione di Bellanova, conquistando il massimo ai danni dell’Atalanta. Vanoli, al Penzo, dovrà ancora fare a meno del lungodegente Schuurs e dei prossimi rientranti Vlasic e Gineitis, i quali torneranno a disposizione dopo la sosta.

La difesa: Tameze confermato a destra

Paolo Vanoli perseguirà anche per la trasferta in Laguna lo stesso schieramento delle tre precedenti uscite ufficiali. Il 3-5-2 prevederà dunque una difesa a tre composta da Tameze, nuovamente adattato a braccetto di destra, Coco al centro e Masina a sinistra. Confermato dunque il trio a difesa di Milinkovic-Savic, galvanizzato dalla prestazione decisiva contro l’Atalanta: dalle parate salvifiche, al rigore neutralizzato nel finale a Pasalic.

Esterni: Vojvoda a destra, Lazaro a sinistra

Sugli esterni non sono dunque previste novità, con Sosa e Pedersen che difettano ancora in condizione e, attualmente, partono indietro nelle gerarchie rispetto a Vojvoda, tornato nel suo ruolo naturale sull’out di destra, e Lazaro a sinistra, sicuramente rinvigorito dalla nuova gestione Vanoli nell’interpretazione di esterno a piede invertito.

Lo stesso trio a centrocampo, davanti Adam e Zapata

A centrocampo Vanoli non può che mantenere intatto il terzetto composto da Linetty davanti alla difesa e le due mezzali Ricci e Ilic, chiamate a un lavoro dispendioso sia con che senza palla, con gli inserimenti che hanno portato anche al gol del serbo contro l’Atalanta e il lavoro in copertura. Davanti, Vanoli cercherà di alimentare ancor più il feeling tra le due punte Duvan Zapata e Ché Adams. Lo scozzese è reduce alla prima da titolare in maglia granata, impreziosita da un gol e un assist, e rimane il favorito nel duello con Antonio Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici per la sfida con il Venezia:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic; Zapata, Adams. A disp. Donnarumma, Paleari, Sosa, Pedersen, Bianay Balcot, Dembele, Horvath, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Njie. All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gineitis, Schuurs, Vlasic, Savva