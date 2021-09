La probabile formazione del Torino contro il Venezia: Zima favorito su Djidji, Linetty con Brekalo dietro a Sanabria. Un dubbio a centrocampo per Juric

Ripartire dalle cose buone fatte contro la Lazio, aggiungendo cattiveria sottoporta: la ricetta per la trasferta di Venezia è questa, secondo Juric, che si fa forza anche così per non pensare all’emergenza che ha flagellato l’attacco. Al “Penzo” mancheranno Pjaca, Praet, Belotti e Zaza. Nel 3-4-2-1 del Torino, dunque, sarà ancora Linetty ad avere spazio dal primo minuto sulla trequarti, per necessità e per virtù, visto che ha iniziato la stagione a mille. Al suo fianco giostrerà Brekalo, pronto a dar assistenza allo stacanovista (per forza), Tonny Sanabria.

Toro, la probabile formazione contro il Venezia

Fin qui le certezze, perché di alternative ce ne sono poche (una di questa è Verdi, che avrà spazio a partita in corso). Per il resto, sono aperti ancora un paio di ballottaggi. Sulle fasce dovrebbero partire dal primo minuto Singo e Aina, con Ansaldi pronto a subentrare. In mezzo, Lukic è in vantaggio su Pobega per affiancare Mandragora. In difesa, infine, una chance potrebbe averla Zima: il croato è favorito rispetto a Djidji per sistemarsi sul centrodestra di una retroguardia completata da Bremer e Rodriguez.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Vojvoda, Baselli, Linetty, Rincon, Verdi, Warming. Allenatore. Juric

Indisponibili: Belotti, Pjaca, Praet, Zaza