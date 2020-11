Le parole dell’attaccante del Torino Torino Simone Verdi prima di Inter-Torino: “Anche sulla trequarti posso fare bene”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Torino è l’attaccante Simone Verdi a parlare del suo ruolo e delle aspettative che ci sono attorno a lui: “Sicuramente la pressione è alta, perché sappiamo lo sforzo che ha fatto la società per portarmi qui. Io devo essere bravo a non pensarci e a dare una mano. Ma io sono quello che staff e compagni pensano di me e per quanto mi riguarda è la cosa più importante. La mia posizione? Sono un giocatore che ha espresso il meglio come largo nel 4-3-3 ma anche sulla trequarti o come seconda punta cerco di dare il meglio“