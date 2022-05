Verona-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il campionato 2021/2022 sta giungendo al termine: Hellas Verona-Torino è l’ultima trasferta della stagione della squadra granata. E’ un ritorno al passato per Ivan Juric, che in Veneto ha trascorso due anni “molto felici” (come lui stesso li ha definiti) facendo disputare alla squadra gialloblù due ottime stagioni: la partita di andata è terminata 1-0 per i granata grazie a un gol di Tommaso Pobega. Il calcio di inizio della gara di ritorno è alle ore 18.00: segui Hellas Verona-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Verona-Torino: il prepartita

Ore 16.00 Verona e Torino sono separate in classifica da cinque punti: 52 quelli conquistati dai gialloblù, 47 dei granata. Vincere vorrebbe dire per la formazione di Ivan Juric mantenere viva la possibilità di chiudere il campionato al nono posto e comunque consolidare la propria posizione di classifica nella parte sinistra. Per la partita del Bentegodi il tecnico granata deve rinunciare a due pedine importanti come Gleison Bremer e Wilfried Singo (il campionato è terminato per entrambi) ma ha recuperato Sasa Lukic, assente contro il Napoli per squalifica. Il compito di sostituire Bremer sarà di David Zima, che dovrà guidare la linea a tre di difesa della formazione granata.

Verona-Torino: le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. A disposizione: Berardi A., Retsos, Sutalo, Frabotta, Davidowicz, Praszelik, Hongla, Miguel Veloso, Cancellieri, Lasagna. Allenatore: Tudor

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Anton, Ansaldi, Mandragora, Pobega, Linetty, Seck, Pjaca, Warming, Pellegri. Allenatore: Juric

Verona-Torino: dove vederla in Tv e in streaming

Verona-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, il servizio di streaming che nel triennio 2021-2024 detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A.

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Verona-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18