Verona-Torino, le formazioni ufficiali: Aina sostituisce l’indisponibile Singo, Zima al posto di Bremer al centro della difesa

Non ci sono sorprese nella formazione scelta da Juric per la partita contro il Verona. C’è Zima al centro della difesa al posto di Bremer e Aina sulla fascia destra al posto dell’indisponibile Singo. Per quanto riguarda l’attacco, gioca il tridente titolare formato da Praet e Brekalo alle spalle di Belotti. Per via dei diversi infortuni, occorsi a tutti a tre, raramente Juric li ha avuto in contemporanea tutti a disposizione. A centrocampo torna dal primo minuto Lukic. Per quanto riguarda il Verona, c’è Simeone a guidare l’attacco.

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Lazovic, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Miguel Veloso, Cancellieri, Bessa, Dawidowicz, Frabotta, Sutalo, Coppola, Retsos, Hongla, Praszelik. Allenatore: Tudor.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Pobega, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Mandragora, Pellegri, Warming, Linetty, Anton. Allenatore: Juric.