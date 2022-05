I convocati per Hellas Verona-Torino: ecco i giocatori scelti dai due tecnici, Igor Tudor e Ivan Juric, per la partita del Bentegodi

Verona-Torino è uno degli anticipi della 37a giornata del campionato di serie A. Per la partita del Bentegodi, come ha annunciato in conferenza stampa, Ivan Juric dovrà fare a meno di diversi giocatori tra cui anche alcuni titolatissimi come Gleison Bremer e Wilfried Singo: per entrambi il campionato è già giunto al termine. Vediamo allora quali sono i giocatori convocati dai due allenatori, Ivan Juric e Igor Tudor.

Convocati Hellas Verona-Torino: le scelte di Ivan Juric

Sono 24 i calciatori convocati da Juric per la partita contro il Verona. Tra questi c’è anche, per la prima volta, Edera. Ha recuperato Pellegri e si rivedono anche Warming e il difensore della Primavera Anton. Out Bremer, Buongiorno, Singo, Fares, Sanabria e Zaza.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Anton, Djidji, Izzo, Rodriguez, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Edera, Pellegri, Pjaca, Seck, Warming

Convocati Hellas Verona-Torino: le scelte di Tudor

In attesa di comunicazioni ufficiali