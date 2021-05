Hellas Verona-Torino, le formazioni ufficiali: Sanabria confermato al fianco di Belotti in attacco. Juric cambia il portiere: gioca Pandur

Davide Nicola conferma la fiducia a Mergim Vojvoda, che contro il Parma ha segnato la sua prima rete in campionato regalando una vittoria importantissima al Torino: è il kosovaro a giocare titolare sulla fascia destra anche contro il Verona. In difesa invece c’è una novità: Alessandro Buongiorno. Il numero 99 sostituisce l’infortunato Armando Izzo in difesa, affiancando Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. In attacco confermata invece la coppia formata da Antonio Sanabria e Andrea Belotti. Nel Verona c’è una novità importante tra i pali, dove Pandur è preferito al titolatissimo Silvestri.

Hellas Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Lovato, Favilli, Cetin, Ruegg, Magnani, Sturaro, Bessa, Colley, Lasagna. All: Juric

Torino (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti

A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Linetty. All: Nicola.