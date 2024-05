La presa di posizione dei tifosi del Torino dopo le polemiche dell’ultima settimana sui fatti di Superga

Non è mancato un segnale da parte dei tifosi in occasione della trasferta dei granata a Verona, in casa dell’Hellas, primo appuntamento successivo alle commemorazioni di Superga e alle polemiche scoppiate poi nelle ore successivo dopo il video involontariamente postato da Luca Gemello sui suoi social in cui si sentivano commenti borderline da parte di due giocatori del Torino. Prima del calcio d’inizio dell’incontro con l’Hellas, alla lettura delle formazioni il settore ospiti ha piazzato uno striscione per far valere la loro posizione: “Giocatori senza dignità specchio di questa società. Via Cairo e gli ingrati dalla nostra città”.