Il trequartista granata ha commentato così la prestazione del Torino dopo la sconfitta contro il Como in casa

Dopo la disfatta contro il Como, Vlasic si è aperto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra: “Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, che gioca bene a pallone, che sa passare la palla. Nel secondo tempo siamo andati 2-1 sotto, abbiamo perso le distanze e siamo crollati, 5-1 è un brutto risultato per noi. Io sono il rigorista, io tiro per primo, Asllani per secondo, lui voleva tirare ma ho tirato io. Duvan è un giocatore straordinario, ha fatto sempre la differenza per noi. Nel primo tempo l’ho visto bene, ha tenuto tante palle, spero continui così, secondo me farà una grande stagione”.

La conferenza stampa

Come vi spiegate questo risultato e il fatto che la squadra negli ultimi venti minuti la squadra abbia mollato psicologicamente. Cosa è successo?

“Per me abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte. Abbiamo tenuto le distanze stretto, non abbiamo permesso loro di giocare tra le linee. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene ma, quando abbiamo subito il 2-1 abbiamo mollato un po’. Sul 3-1 abbiamo perso equilibrio e distanze. È una giornata brutta per noi”.

A livello personale confermi quello che hai fatto vedere con la Croazia. Ovvio che tu non abbia voglia di festeggiare. Se vuoi raccontarci anche sul rigore cosa è successo con Asllani che voleva tirare e poi hai preso tu il pallone. Raccontaci com’è andata.

“Il rigore? Hanno scritto che io sono il primo rigorista. Asllani è il secondo. Lui voleva tirare. Io fino ad ora non ho sbagliato rigori e quindi ho preso il pallone e ho tirato”.

Il mister ci ha detto che era molto dispiacuto, che è mancato l’atteggiamento alla squadra dopo il terzo gol e anche perchè diceva che dopo due mesi fatti bene oggi la partita è stata buttata via, con l’uuscita tra i fishci. Come si riparte e come fare per ritrovare il rapporto coi tifosi?

“È vero cosa ha dfetto il mister. Abbiamo fatto 6 risultati utili e oggi è stata una brutta partita da parte nostra. Dobbiamo dimenticare il prima possibile questa prestazione e guardare la partita contro il Lecce perchè giochiamo in un campo caldo, contro una squadra tosta. Adesso serve una buona prestazione da parte nostra”.