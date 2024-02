Vlasic ha parlato poco prima dell’inizio di Sassuolo-Torino: “Siamo motivati, obiettivo buono per il club”

Nikola Vlasic ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Torino. Queste le sue parole: “Noi vogliamo tanto andare in Europa. Obiettivo buono per il club. Siamo tutti motivati per fare una buona stagione. Andiamo gioco per gioco, per l’Europa”.