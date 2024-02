Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Sassuolo-Torino: “Arrivare in Europa è una cosa difficile”

Davide Vagnati ha parlato prima di Sassuolo-Torino a Sky. Ecco le sue parole: “È una posizione di grande spirito, di volere raggiungere qualcosa di bello, quindi è un messaggio molto importante per la squadra, per tutto l’ambiente. Arrivare in Europa è una cosa difficile, raggiungere una certa posizione e superare squadre con budget e fatturato importante. Juric ha responsabilizzato un po’ tutti e dato una scossa per l’obiettivo dei ragazzi che ora hanno un obiettivo da raggiungere. Sarebbe abbastanza evidente che se fosse così sarebbe facile continuare per tutti”.