Da una parte un Sassuolo in caduta libera, a caccia di una vittoria (anche) per rendere meno traballante la panchina di Dionisi, dall’altra un Torino che dopo il pareggio interno contro la Salernitana e le polemiche seguite alla conferenza di Juric vuole tornare a vincere per inseguire quell’Europa che potrebbe prolungare il matrimonio con Juric. Al Mapei Stadium una gara che non avrà tra gli interpreti da una parte Berardi, ancora infortunato, dall’altra Buongiorno, ai box per la lussazione alla spalla. Segui Sassuolo-Torino in diretta su Toro.it.

Sassuolo-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Due ore al fischio d’inizio di Sassuolo-Torino, match in programma al Mapei Stadium. In zona stadio sono attesi i due pullman che arriveranno nella prossima mezz’ora. Poi il riscaldamento che precederà il fischio d’inizio della partita. Si attendono anche le formazioni ufficiali delle due squadre. Per il Toro sono in ballottaggio Lovato e Sazonov per il posto al centro della difesa, mentre in mezzo al campo dovrebbero partire dal 1′ Ricci e Ilic.

Sassuolo-Torino: le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp. Cragno, Pegolo, Missori, Ruan, Viti, Kumbulla, Racic, Lipani, Bajrami, Ceide, Mulattieri. All. Dionisi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Tameze, Masina, Sazonov, Gineitis, Vojvoda, Okereke, Njie, Savva. All. Juric.

Sassuolo-Torino: formazioni ufficiali

Sassuolo-Torino: la diretta

Sassuolo-Torino: dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A e anche su Sky, canale 251 e in streaming su Now.