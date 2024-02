La sintesi del primo tempo di Sassuolo-Torino: nei primi nove minuti due gol, il primo dei neroverdi prima di quello dell’attaccante granata

Per la sfida del Mapei Stadium Juric recupera Rodriguez, che parte dal 1′. Cambia però la linea di difesa perché dal 1′ c’è Lovato al posto di Sazonov e Djidji dove contro la Salernitana aveva giocato Tameze. Quest’ultimo torna comunque in mezzo al campo con Ilic: l’escluso a sorpresa è Ricci. La partita si scalda sin dai primissimi minuti, perché al 5′ la squadra di casa è già avanti. Cross dalla destra e testa di Pinamonti, con Lovato che perde la marcatura e Milinkovic-Savic che si tuffa quando ormai è tardi. Un vantaggio che dura pochissimo perché al 9′ rimette tutto in parità Zapata. Bella azione di Bellanova sulla destra e palla in area per Duvan, che infila Consigli. 1-1, tutto di nuovo in parità. Al quarto d’ora Rodriguez comincia ad accusare qualche problema e così Juric deve giocarsi il primo cambio: al 20′ in campo Masina al posto del capitano del Torino, fermato da un riacutizzarsi del vecchio infortunio. Col passare dei minuti si abbassano i ritmi decisamente più indiavolati dell’inizio della partita. AL 29′ Erlic interviene per evitare che la palla di Bellanova finisca dove c’è Vlasic, un minuto dopo Zapata sfiora il gol del raddoppio: la conclusione, sull’imbeccata di Sanabria, finisce fuori di pochissimo. Nel finale, al 43′, fuori di poco il sinistro di Vlasic al termine di una bella combinazione con Zapata. Al 45′ risposta del Sassuolo che prova a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, ma il portiere non si fa sorprendere. Al termine dei due minuti di recupero si va al riposo sull’1-1.