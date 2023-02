Al termine di Torino-Cremonese, Mergim Vojvoda ha commentato ai microfoni di Sky il pareggio contro i grigiorossi

Dopo Torino-Cremonese, Mergim Vojvoda ha così commentato il pareggio contro la formazione grigiorossa: “Dovevamo chiudere la gara nel primo tempo segnando altri due gol, nella ripresa la Cremonese ha cambiato sistema e ci ha messo un po’ in difficoltà. I gol sono entrambi bellissimi, ma hanno avuto anche un po’ di fortuna”. Il terzino ha poi parlato anche della prossima partita, il derby contro la Juventus: “Per me è la terza stagione, ho capito subito quanto è importante questa gara per i nostri tifosi. Vogliamo colorare di granata la città di Torino”.