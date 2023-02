Le dichiarazioni del terzino Wilfried Singo al termine di Torino-Cremonese, sfida conclusa 2-2 al “Grande Torino”

Amaro in bocca per Torino e Cremonese dopo il pareggio conquistato tra le mura del “Grande Torino”. Singo, autore del secondo gol granata, commenta così la partita: “Sono contento del gol di stasera, è il primo dell’anno. Peccato per il risultato. Sono però contento. Questo gol è per la squadra, per tutti. Abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo giocato bene. Dovevamo vincerla nel primo tempo dove abbiamo avuto qualche occasione. Nel secondo abbiamo fatto qualche errore. Dobbiamo lavorare. La mia prestazione è stata positivsa per aiutare la squadra. Il gol? È difficile per noi. Dobbiamo lavorare sempre di più. Il derby? Lo vivo bene. Dobbiamo restare concentrati e lavorare di più. Io mi concentrerò sui cross, l’uno contro uno e spero di fare gol”.