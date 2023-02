Il fischietto di Padova torna a dirigere il Torino dopo oltre un anno: prima sfida tra la Juve e i granata, bilancio negativo

Chiffi torna ad arbitrare il Torino dopo oltre un anno. Il fischietto di Padova è stato designato per Juventus-Torino del 28 febbraio. Si tratta della prima direzione stagionale ma pure del primo derby della Mole per il direttore di gara, che mai prima d’ora era stato designato per questa partita. Con il Torino Il bilancio totale è di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Chiffi nel 2021/2022

Nel 2021/2022, la prima di Juric sulla panchina granata, l’arbitro di Padova ha incrociato due volte il Torino. Chiffi ha diretto Torino-Atalanta, terminata 2-1, con gol di Piccoli nel recupero. L’altra partita, la più recente, è Roma-Torino del 28 novembre 2021, terminata 1-0 per i giallorossi. In quella occasione troppo indulgente l’arbitro, specie con i cartellini non comminati ai giallorossi. Da segnalare anche un rigore per la Roma tolto dal Var per un fuorigioco millimetrico di Abraham.

Chiffi nella stagione 2020/2021: la partita del caso tamponi

Andando a ritroso, ritroviamo Chiffi nella stagione 2020/2021. Tra i match più discussi a causa della rimonta subita dal Toro, quella contro i biancocelesti è stata nell’occhio del ciclone anche a causa del caso tamponi, che ha coinvolto Immobile e Lucas Leiva. Un 4-3 rocambolesco ma soprattutto ricco di espisodi, alcuni dei quali gestiti in modo dubbio. Dopo il rigore messo a segno da Belotti nel primo tempo, comincia la confusione da parte del direttore di gara: dapprima un rigore negao ai granata su un fallo di Felipe ai danni di Verdi, poi i fuorigioco dubbi su Belotti ed un avversario, e l’ammonizione di Hoedt per un fallo commesso invece da Lukic. L’episodio chiave però riguarda un rigore dubbio concesso su un pallone carambolato dal corpo al braccio di Nkoulou, che dà la svolta alla aprtita nel finale. L’arbitro, inizialmente convinto dell’assenza del penalty, viene richiamato dal Var e cambia così la propria decisione. Si tratta dell’unica direzione di quella stagione.

Chiffi nella stagione 2016/2017

Due le direzioni del 2016/2017. La prima è stata Torino-Empoli 0-0 del 18 settembre 2016. Chiffi ha arbitrato in modo equo sebbene talvolta abbia dato l’impressione di incertezza lasciandosi condizionare dalle reazioni dei calciatori prima di prendere una decisione.

Il 26 novembre 2016 invece, al fischietto di Padova è stato affidato Torino-Chievo, match caratterizzato da numerosi episodi e qualche scelta poco condivisibile da parte dell’arbitro. Un 2-1 che ha visto i granata imporsi sugli avversari, rimasti in 10 dopo l’espulsione di Cacciatore, grazie alla doppietta di Iago Falque. Tutto comincia con una diatriba tra Ljajic e Cacciatore, entrambi colpevoli, ma l’arbitro sceglie di punire solamente il gicoatore gialloblù per mantenere il proprio metro di giudizio. C’è poi un fuorigioco dubbio di Castan sul primo gol di Falque, ma è considerato ininfluente sull’esito dell’azione. Su un tocco di braccio di Barreca in area, Chiffi prosegue lasciando correre e facendo crescere il nervosismo che sfocia con proteste importanti da parte di Cacciatore: la seconda ammonizione è inevitabile.

Torino-Genoa 3-3 è il primo incontro diretto dal fischietto di Padova con i granata

La prima volta che Daniele Chiffi ha arbitrato una partita del Torino è stato nel 2015/2026: il 28 ottobre il fischietto di Padova diresse il rocambolesco 3-3 tra Torino e Genoa, una partita in cui ai granata la vittoria scivolò di mano al ’94 quando Laxalt, lasciato libero in area, segnò di testa il gol che regalò il pari alla squadra ligure. La direzione del direttore di gara veneto fu sufficiente: il suo fu un arbitraggio “all’inglese”, in cui lasciò molto giocare, interrompendo il gioco solo per evidenti entrare irregolari.

Chiffi e la Primavera di Asta

Nella sua carriera da arbitro, Chiffi ha diretto in un’occasione anche la Primavera granata: era la stagione 2011/2012 e l’allora squadra di Asta vinse per 1-0 contro la Fiorentina grazie ad un gol del difensore Francesco Fiore.