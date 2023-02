La conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby col Toro

Così Allegri presenta la gara di domani all’Allianz: “Il derby è sempre una partita importante, per noi e per loro. Per noi soprattutto, dobbiamo continuare questa scalata, il Bologna ha battuto l’Inter ed è davanti, dobbiamo riagguantarlo, soprattutto dobbiamo continuare con i punti fatti in campionato, bisogna incrementarli. Il cammino è lungo, la partita sarà complicata, il Toro ha buone qualità ed è aggressiva”.

Su Chiesa e Bonucci

“Ha fatto finalmente l’allenamento con la squadra, arrivava da giorni in cui aveva lavorato nulla o a parte. Difficilmente partirà dall’inizio, i giocatori che arrivano da inattività vanno gestiti, lui ha fatto due partite di seguito con Fiorentina e Nantes e l’ha un po’ pagata. Ma sta bene”. Su Bonucci: “Leo sta molto meglio, ha ripreso confidenza col campo pochi minuti a La Spezia e qualcosa in più in Francia, ha passato un lungo periodo di inattività sta bene ma momentaneamente sarà in panchina”.

“Pogba? Sta meglio, sarà convocato”, ha detto del francese. “Se c’è bisogno lo metteremo dentro, ha un buon minutaggio anche se non altissimo Non gioca da 135 giorni. Vlahovic sta bene, a parte Milik, Kaio, Miretti e Locatelli squalificati, gli altri stanno bene. Da ora in avanti bisognerà essere tutti pronti”.

Sul Torino

“Le squadre di Juric aggrediscono molto, danno pressioni, sono partite di grandi intensità, dobbiamo essere bravi a calarci in queste partite. Se pensiamo di scendere in campo in punta di piedi rischiamo di prenderle. Col Toro è sempre complicato giocare, bisogna portare gli episodi dalla nostra parte. Noi in campo dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro. Il -15 non è roba nostra, la squadra ha fatto 47 punti in campo, lo siamo nelle prime quattro con una gara in meno. La partita col Toro è difficile”.