Le dichiarazioni di Davide Ballardini dopo Torino-Cremonese, sfida valida per la 23^ giornata di campionato

Match combattuto tra Torino e Cemonese, che finisce in equilibrio. I grigiorossi subiscono, la ribaltano e vengono rimontati dai granata, che non trovano l’affondo sul finale. Il tecnico Davide Ballardini commenta così la prestazione dei suoi: “Vittoria sfiorata? Se fosse il contrario sarebbe grave. Deve essere così. La Cremonese ha il dovere di fare anche meglio. Questa sera ha fatto una buona partita. Nel primo tempo non eravamo dinamici, facevamo fatica nel gioco e nelle chiusure. Nel secondo siamo stati più bravi e aggressivi, più bravi nel gioco e nelle chiusure quindi bene. Pari giusto ma sul 2-2 non siamo stati attenti”.

Ballardini: “C’è ancora tanto da fare”

Sulla squadra e le prossime partite: “Malizia? Bisogna intanto fare grandi partite e grandi prestazioni e con essere arrivano consapevolezza e fiducia. Ti senti più tranquillo e sbagli meno. Noi ogni tanto facciamo errori che si pagano in Serie A. Il secondo gol loro è arrivato a squadra schierata e quando succede, vuol dire che c’è ancora tanto da fare. Coppa Italia? Noi abbiamo la fortuna di avere una rosa corta, venticinque con tre portieri. Dire seconde linee alla Cremonese è dirla grossa. A gennaio sono andati via sette giocatori e ne sono arrivati tre bravi. Ogni volta cerchiamo di schierare la formazione migliore. Lo faremo in campioanto e in Coppa Italia considerando le condizioni dei giocatori“.