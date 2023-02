Le dichiarazioni di Sanabria dopo Torino-Cremonese, match terminato sul 2-2 fra le mura amiche del “Grande Torino”

Match combattuto al posticipo del lunedì tra Torino e Cremonese, entrambe a caccia di punti per situazioni di classifica diverse. Dopo un primo vantaggio granata, i grigiorossi si fanno sotto e la rimontano rischiando di vincerla. Il Toro recupera ma non riesce a portarla a casa. Sanabria commenta così il match: “Ci tenevo al gol. Noi attaccanti viviamo di quello. Non riuscivo più a segnare in casa. Sono contento ma abbiamo un rammarico importante perché ci tenevamo tanto a questa partita, abbiamo cominciato bene, ma non abbiamo approfittato delle occasioni, soprattutto io con il portiere che mi ha parato con le gambe il tiro. Bisogna guardare avanti, imparare dagli errori e preparare al meglio la prossima”.

Sanabria sul derby

Sul derby? “Noi dobbiamo essere 100%, dimostrare di lottare su qualsiasi palla. Il derby è sempre speciale, per poter portare a casa punti tutti dobbiamo dare il 100%”. ha spiegato. Poi su Juric: “Lo devo ringraziare lui per ciò che mi sta dando, anche se a volte le cose non vanno come mi aspetto. Mi sta dimostrando la sua fiducia, sono contento del, ne avevo bisogno”.