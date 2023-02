Le pagelle di Torino-Cremonese: Singo trova la rete del 2-2 ma quando è ormai tardi, Radonjic fa infuriare pure Juric, Ilic si procura il rigore

MILINKOVIC-SAVIC 6: nulla può sulla rete del pareggio della Cremonese e neanche sul gran tiro di Valeri – colpevolmente solo – che si insacca in fondo alla rete.

DJIDJI 5.5: meno brillante del solito e pure il meno sicuro del pacchetto difensivo. In occasione del pareggio della Cremonese non rinvia il pallone che poi gli avversari trasformano in gol.

SCHUURS 6: non una partita che gli ha dato modo di mostrare le sue qualità, Juric lo richiama per evitare un giallo che gli avrebbe fatto saltare il derby (st 21′ BUONGIORNO 6: entra in una fase complicata del match, mantiene la lucidità)

RODRIGUEZ 6: fa quello che ci si aspetta da un esterno, entra in area e mette in mezzo il pallone che Singo trasforma in gol. In difesa qualche momento di blackout.

(continua a pagina 2)