Il capitano del Torino ha commentato così la prestazione della squadra al termine della sfida giocata in casa contro il Bologna

Zapata al termine della gara contro il Bologna ha commentato così la prestazione della sua squadra ai microfoni d i Sky: “Siamo consapevoli dell’ambiente, della situazione. Noi sappiamo che l’unica maniera per cambiare questa cosa è sul campo, quindi non molliamo. Adesso ci aspettavamo un risultato diverso dopo le ultime partite ma non dobbiamo mollare, continueremo a lottare. E’ vero che a volte sembra che dominiamo le partite e magari abbiamo bisogno di essere più determinati. E’ una cosa su cui lavoriamo, oggi ci è mancato essere determinati magari quando avevamo pareggiato la partita. Ci abbiamo messo del nostro. Purtroppo facciamo degli errori che avevamo già commesso, facciamo passi avanti ma poi cadiamo in piccoli errori che ci portano alla sconfitta”.

Zapata: “Classifica? Non siamo tranquilli”

Poi ha continuato a Dazn: “Eravamo riusciti a pareggiare ma poi la partita ci è sfuggita di mano, sono cose che dobbiamo migliorare, non è la prima volta, sappiamo le partite difficili che avremo. C’è da prendere in mano la situazione, il margine di errore è ancora più stretto e le partite saranno decisive. Se i gol hanno pesato? Sì perché non è la prima volta, è successo anche in altre partite, questo lo dobbiamo cambiare anche se il pareggiare ci ha dato forza. Ci siamo abbassati però e sono questi i dettagli da migliorare. Tranquilli non siamo, dobbiamo essere determinati e prendere in mano la situazione, l’unica possibilità che abbiamo è dimostrarlo in campo e tirarci fuori da questa situazione“.

La conferenza stampa

Cosa sta succedendo in questa stagione?

“Ci è mancato essere brillanti tecnicamente, noi la partita l’abbiamo interpretata bene, con una squadra forte. Noi non molliamo, sappiamo in che situazione siamo e continueremo a lottare. Ci sono partite importanti e non è questo il momento per smettere di essere positivi”.

Oggi la sensazione è quella di una squadra che non ha lottato, che non ha sfruttato la possibilità contro un Bologna in crisi. Perché?

“Gli spazi li stavamo trovando, dovevamo essere più determinati. Avevamo fatto dei passi avanti per esempio col Lecce o contro l’Inter in Coppa. Ogni volta che facciamo dei passi avanti ne facciamo uno indietro, dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Oggi di nuovo il pubblico era assente, come la state vivendo?

“Siamo consapevoli di questa situazione e sappiamo che possiamo ribaltarla solo sul campo. L’abbiamo presa in mano e ne siamo consapevoli, cercheremo di ribaltare tutto questo“.

Pensi che la mancanza di obiettivi della squadra possa influire sul rendimento di ognuno di voi? Oggi tu sei entrato bene ma credi che i tuoi compagni possano risentirne?

“No, non lo penso, ognuno di noi ha degli obiettivi che poi li porta ad essere a disposizione della squadra. Io vedo che nella difficoltà non abbiamo l’atteggiamento giusto, ed è una cosa che si è vista già dall’inizio del campionato, sembra che non riusciamo ad uscirne fuori, ogni volta cadiamo, non teniamo duro, oggi dopo il pari o dopo il 2-1 dovevamo spingere di più per cercare di pareggiarla, avevamo una squadra forte di fronte ma dovevamo essere più determinati”.