Le parole di Simone Zaza prima di Torino-Benevento, sfida valida per l’ultima giornata di campionato 20-21

Manca poco al fischio d’inizio di Torino-Benevento, ultimo match di stagione per le rispettive formazioni, che sis fideranno alle 20.45 al Grande Torino. L’attaccante granata Simone Zaza commenta così la stagione del Toro: “C’è rammarico perchè abbiamo perso un sacco di punti in questa stagione. Se eravamo lì è perchè non abbiamo dato ciò che avremmo dovuto. Ci siamo però compattati e siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che è il minimo“.