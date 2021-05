Torino-Benevento, i convocati: ecco i calciatori scelti dai tecnici Davide Nicola e Filippo Inzaghi per l’ultima partita di campionato

Il campionato di serie A 2020/2021 si chiude questa sera con le ultime partite delle 38a giornata, tra queste c’è anche Torino-Benevento, gara che non ha i contorni dello spareggio per la salvezza grazie al pareggio conquistato da Andrea Belotti e compagni contro la Lazio nel recupero dello scorso martedì. Il calcio d’inizio del match è fissato alle ore 20.45, vediamo ora quali sono i calciatori convocati dai due allenatori per la partita.

Torino-Benevento: i convocati di Nicola

Sono 20 i calciatori convocati da Davide Nicola per la partita di questa sera contro il Benevento. Tanti gli assenti per infortunio: out Milinkovic-Savic, Murru, Rodriguez, Lukic, Baselli e Gojak. Tra i convocati ci sono anche i Primavera Karamoko e Kryeziu.

Portieri: Sirigu, Ujkani.

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Karamoko, Kryeziu, Linetty, Mandragora, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.

Torino-Benevento: i convocati di Inzaghi

Indisponibili Montipò, Caprari, Ionita e Depaoli, sono 22 i calciatori convocati di Filippo Inzaghi per la partita contro il Torino:

Portieri: Lucatelli, Manfredini, Gori.

Difensori: Caldirola, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Foulon, Letizia.

Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Improta, R. Insigne.

Attaccanti: Di Serio, Gaich, Lapadula